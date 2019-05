Jasmin Bélanger est champion canadien

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le judoka originaire de La Pocatière, Jasmin Bélanger, s’est illustré de belle façon aux Championnats canadiens tenus à Edmonton en Alberta du 16 au 20 mai derniers.

Ce dernier est reparti avec le titre de champion canadien chez les moins de 55 kg en remportant ses quatre combats. « Je me suis dit que c’était ma journée et ma compétition tout au long du tournoi. Je savais que j’étais capable et je voulais y aller un combat à la fois », a déclaré le judoka à Sportcom.

Rappelons que lorsqu’il évoluait au sein du Club judo La Pocatière, Jasmin Bélanger cumulait déjà les podiums à des compétitions prestigieuses de la sorte. En janvier 2017, son entraîneur de l’époque et directeur du Club, Jacques Dufour, confirmait le talent du jeune judoka et mentionnait au Placoteux qu’il l’encouragerait à poursuivre vers un programme de formation sport-étude si son désir était « continuer à se développer comme athlète. » Précisons que c’est exactement ce que fait actuellement Jasmin Bélanger à Trois-Rivières depuis quelques mois, où il suit un programme sport-étude en judo à l’Académie les Estacades.