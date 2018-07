Jasmin Bélanger cinquième à Coupe Canada 2018

Crédit photo : Courtoisie

C’est la fin de semaine dernière que se tenait la Coupe Canada à Montréal après une absence de 25 ans. Cette compétition de niveau internationale était chapeautée par la Fédération internationale de Judo. Plus de 400 judokas du monde s’étaient donné rendez-vous après avoir été sélectionnés dans leurs pays au préalable.

Jasmin Bélanger de l’Équipe Élite-Dynaco du club Judo-La Pocatière était du groupe sélectionné. Jasmin en était à sa troisième participation à une compétition internationale après la Turquie et la Croatie en mars dernier. Pour la Coupe Canada, le jeune judoka de 15 ans a dû s’adapter à une nouvelle catégorie de poids soit les moins 50 kg alors qu’il a combattu toute l’année chez les moins 46kg. Toutefois, il s’en est fallu de peu pour atteindre le podium. En effet, à son premier combat contre un Mexicain, il avait marqué un ippon selon l’arbitre, mais les deux juges de tapis ont fait changer le ippon pour un wazari.

Le tableau marqueur affichait la victoire de Jasmin, mais le temps de remettre le logiciel à jour, une erreur s’est glissée en accordant un wazari au Mexicain et celui-ci a marqué un autre wazari quelques secondes plus tard pour remporter la victoire. Malgré une contestation à la fin du combat auprès des officiels par l’entraîneur, le résultat n’a pas changé. Étant donné que le tournoi était diffusé sur le WEB, un regard sur la reprise après la compétition donnait raison à Jasmin et à son entraîneur. Ainsi, Jasmin a dû passer par le repêchage et en reprenant le chemin de la victoire, il s’est rendu jusqu’à la finale de bronze contre un Argentin classé 30e au monde. Néanmoins, il a dû céder la troisième place pour terminer au cinquième rang. Dans la même catégorie de Jasmin, le champion canadien à Calgary a été éliminé au premier tour, preuve de la qualité des athlètes. Selon le directeur technique du club Judo-La Pocatière, Jacques Dufour, Jasmin demeure quand même dans le top 10 des meilleurs judokas au Canada avec cette dernière compétition de la saison.