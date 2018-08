Jacques Boucher renouera avec l’orgue de Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

L’organiste Jacques Boucher retrouvera l’orgue Casavant de l’Église de Saint-Pascal le temps d’une série de trois spectacles prévus au courant de l’automne. L’un d’entre eux doit être livré avec sa fidèle complice, la saxophoniste Sophie Poulin de Courval.

Cette série de concerts se veut, en quelque sorte, la suite de ceux tenus en 2014 pour le 50e anniversaire de l’orgue Casavant. « On avait proposé quatre concerts à l’époque et ils avaient tous remporté un beau succès. Le dernier avec Agnès Grossmann avait attiré plus de 800 spectateurs dans l’église », de rappeler Jacques Boucher, qui assume également la direction artistique de ces trois nouveaux concerts.

Parmi eux, mentionnons Offrande musicale, le dimanche 21 octobre, mettant en vedette la soprano Désirée Till, la violoniste Anne Robert, l’harpiste Erika Goodman, que Jacques Boucher qualifie de meilleure au Canada, et le violoncelliste Coenraad Bloemendal. Le dimanche 25 novembre, ce sera au tour du Chœur de chambre de Rimouski de proposer son concert de Noël.

Histoire de Sax

Complices musicaux depuis maintenant 13 ans, Sophie Poulin de Courval, saxophoniste bien connue de la région et Jacques Boucher se retrouveront à l’occasion du premier concert, Histoire de Sax, fruit de leur création. Axé sur l’histoire d’Adolphe Sax, célèbre inventeur du saxophone, ce spectacle mettra en vedette la comédienne Caroline Dardenne qui interprétera Adèle, sa conjointe de fait, qui interviendra à différents moments du concert pour faire découvrir les hauts et les bas de la vie tumultueuse de ce génie belge. « On sait plus de choses sur Adolphe Sax que sur Adèle. C’était un beau défi d’en découvrir davantage à son sujet et de construire le spectacle à partir de son point de vue à elle », d’expliquer Sophie Poulin de Courval.

Les billets pour ces trois concerts sont en vente à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal, à la Librairie L’Option de La Pocatière et sur le web à villestpascal.com. Un tarif spécial est proposé à l’achat des billets des trois concerts.