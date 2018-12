Ivre et à haute vitesse sur la rue Principale

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Vers 01h00, dans la nuit du samedi 24 novembre dernier, les policiers de la MRC de L’Islet ont intercepté une conductrice qui circulait à plus de 90 km/h dans une zone de 50 km/h sur la rue principale (route 204) à Saint-Aubert.

Les policiers ont aussi constaté que la conductrice circulait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été arrêtée et amenée au poste de police pour subir l’alcootest.

La femme âgée dans la quarantaine, a échoué l’alcootest avec plus du double de la limite permise, qui est de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Elle a reçu un constat d’infraction pour grand excès de vitesse au montant de 574$ et 6 points d’inaptitude, son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été saisi pour 30 jours et elle devra comparaître au palais de justice de Montmagny pour une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.