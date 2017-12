ITA : des visiteurs des quatre coins de la province et d’ailleurs

Crédit photo : Courtoisie

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière, a accueilli plus de 230 visiteurs au cours de sa journée portes ouvertes le samedi 11 novembre dernier. Encore cette année, un nombre important de visiteurs ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir assister à l’activité; ils sont venus notamment de Mont-Joli, de Gatineau, des grandes régions de Montréal et de Québec, de même que du Nouveau-Brunswick.

En prenant part à l’activité, ces mordus d’agriculture, d’horticulture, d’agroenvironnement, de qualité des aliments ou de chevaux ont constaté qu’ils pourront facilement transformer leur passion en profession. Non seulement ils ont reçu tous les renseignements sur le programme technique visé et visité les installations mises à contribution dans le contexte de leur future formation, mais aussi, ils ont pu s’informer sur les attraits de la région et sur les possibilités de poursuivre leurs études à l’université grâce à Promotion Kamouraska et à l’Université Laval qui avaient des représentants sur place.