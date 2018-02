Isabelle Boulay et les Bandidas à Montmagny

Crédit photo : Courtoisie

En mars, Isabelle Boulay et les Bandidas sauront certainement vous atteindre en plein cœur avec leurs spectacles respectifs. Notez à votre agenda le vendredi 9 et le samedi 10 mars.

C’est avec beaucoup de fébrilité qu’Isabelle Boulay revient sur scène avec de magnifiques chansons originales écrites par les plus grands. Pour ses 25 ans de carrière, Isabelle s’entoure de musiciens chevronnés pour vous faire vivre un moment unique riche en émotions. Cette grande artiste vous bercera de sa voix singulière en interprétant ses incontournables succès ainsi que les grandes chansons de son dernier disque intitulé « En vérité », qui est un agréable mélange des genres où chansons francophones, country et latino-italienne se côtoient. Le spectacle sera présenté le vendredi 9 mars 20 h à la Salle Edwin-Bélanger.

Les Bandidas

Le lendemain à 20 h, Les Bandidas proposeront une rencontre explosive entre Bïa et Mamselle Ruiz au coeur de la musicalité latine, dans un spectacle poétique et sensuel. Habillées dans un style « Il était une fois dans le Sud », les artistes marient leurs voix et leurs coups de cœur dans un spectacle recherché où leur grande symbiose leur donne parfois des allures de jumelles. Leur répertoire est puisé à même les merveilles du Sud, avec des classiques tels La Llorona et Cucurrucucu Paloma, ainsi que des compositions de chacune. Guitaristes, auteures et compositrices aguerries, elles s’amusent sur scène et leur plaisir ne pourra que vous toucher droit au cœur.

Billets en vente au www.adls.ca.