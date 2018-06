Un iris à l’honneur de Pauline Marois

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la journée de la Fête nationale du Québec, Mme Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014, était de passage dans la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies pour visiter les Jardins de Gisèle et recevoir un honneur particulier soit un nouveau cultivar d’iris qui portera désormais le nom « Pauline Marois ».

Cet honneur lui a été accordé par madame Gisèle Lebrun, fondatrice des Jardins de Gisèle situés à Saint-Roch-des-Aulnaies. Ce cultivar provient d’une hybridation réalisée par Mme Lebrun elle-même. « C’est un cultivar très vigoureux, plein de vitalité. Je pense qu’il ressemble beaucoup à l’image que j’ai de Mme Marois », de dire l’horticultrice Gisèle Lebrun.

Cet iris « Pauline Marois » sera enregistré officiellement à l’American Iris Society tout comme l’a été celui décerné à l’illustre hockeyeur Jean Béliveau en 2009. Ces iris peuvent être admirés à leur apogée de floraison à la fin de juin dans les magnifiques Jardins de Gisèle qui regroupent plus de 500 variétés d’iris, quelque 200 variétés de lys et d’hémérocalles ainsi que des fleurs annuelles et des plantes vivaces.

« Ces jardins uniques sont l’œuvre d’une vie, fruit d’un travail presque herculéen, rien de moins. C’est impressionnant d’écouter les explications de Mme Lebrun qui en parle avec tant de passion lors de la visite guidée de ses jardins. Elle mérite toute notre admiration pour cet accomplissement exceptionnel », de déclarer le maire de la municipalité M. André Simard.

Mme Marois a aussi signé le livre d’or de la municipalité afin de marquer son passage à Saint-Roch-des-Aulnaies. Les Jardins de Gisèle sont privés. Il est possible de les visiter du vendredi au mardi à 13 h 30. Ils sont situés au 1173, rang 2, à Saint-Roch-des-Aulnaies.