Investiture libérale dans Côte-du-Sud : Simon Laboissonnière veut être rassembleur

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Premier candidat à s’être lancé dans la course à l’investiture libérale dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière de Saint-Pascal désire être rassembleur. Voilà le message qu’il lance aux membres, à moins de deux semaines de la convention.

Seul encore dans la course jusqu’à tout récemment, Simon Laboissonnière doit affronter Érick Couillard lors de la convention libérale prévue le 20 mai prochain à Saint-Jean-Port-Joli. Le jeune homme de 29 ans assure ne pas voir cette candidature d’un mauvais œil. « C’est la démocratie, c’est ainsi. Je me suis toujours préparé en fonction que j’aurais un opposant », a-t-il confié.

« C’est la démocratie, c’est ainsi. Je me suis toujours préparé en fonction que j’aurais un opposant. » – Simon Laboissonnière

Néanmoins, à près d’une semaine de la convention, il croit que son travail amorcé sur le terrain depuis maintenant quelques semaines et l’écoute dont il fait preuve fera une différence auprès des membres. « Je considère que je suis quelqu’un de très accessible et c’est une qualité que les gens recherchent chez un candidat », d’indiquer l’aspirant de 29 ans, actuellement attaché de presse de M. François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.

Pas de fracture

Impliqué au sein du Parti libéral depuis 12 ans, Simon Laboissonnière ne croit pas que sa candidature et celle de M. Couillard soient synonymes d’une fracture entre l’est et l’ouest du comté de Côte-du-Sud. Pour lui, être rassembleur est primordial et c’est comme ça qu’il entend travailler s’il remporte la convention. « Malgré les distinctions qui existent entre les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, il y a également beaucoup de ressemblances entre elles. »

À ce chapitre, il mentionne la pénurie de main-d’œuvre qui affecte non seulement le comté, mais tout le Québec. S’il remporte l’investiture libérale, Simon Laboissonnière compte bien faire de cet enjeu une priorité lors de l’élection provinciale prévue en octobre 2018.