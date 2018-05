Investiture libérale dans Côte-du-Sud : Simon Laboissonnière maintenant seul candidat

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le candidat à l’investiture libérale dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, est maintenant le seul candidat en lice, après le retrait de M. Erick Couillard, originaire de la région de Montmagny, qui avait annoncé sa candidature il y a deux semaines à peine.

Par courriel, M. Couillard mentionne avoir pris cette décision après avoir consulté ses proches, ses amis et ses coéquipiers. « […] À la suite de mon arrivée tardive la semaine dernière dans la course, j’en suis venu à la conclusion que je dois me retirer de l’investiture, et ce, dans le but de donner une voix forte au Parti libéral afin de conserver la circonscription de Côte-du-Sud en octobre prochain », a-t-il écrit.

Suite à ce retrait, Simon Laboissonnière, 29 ans de Saint-Pascal, a déclaré : « Je saluerai toujours l’engagement politique des gens de notre coin, comme Erick. Je croyais que mon travail de candidat commencerait après la convention, j’en comprends qu’il commence dès maintenant. » Désormais seul candidat en lice pour l’investiture libérale prévue le dimanche 20 mai prochain au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, Simon Laboissonnière y sera donc officialisé représentant du Parti libéral dans Côte-du-Sud, en vue de la prochaine élection provinciale.