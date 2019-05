Investissements pour faire vivre une expérience aux touristes en visite dans l’est 

Crédit photo : Courtoisie

Le Québec maritime se voit accorder des aides financières totalisant plus de 4 M$ afin de faire rayonner les régions en bordure du Saint-Laurent.

Le député d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Rémi Massé, qui était de passage à Grand-Métis pour présenter les détails de cette nouvelle stratégie, en a profité pour annoncer un appui de plus de 4 millions $ pour appuyer le tourisme et l’économie des régions limitrophes du Saint-Laurent.

Plus précisément, Développement économique Canada (DEC) accorde deux aides financières à l’organisme Le Québec maritime pour que les régions qu’il représente puissent mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

La première, sous forme de contribution non remboursable de 3 120 000 $ sur trois ans, permettra à l’organisme de continuer à améliorer l’attractivité touristique du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles‑de-la-Madeleine. L’organisme mettra en œuvre un plan de commercialisation et appuiera le développement de l’offre touristique en vue d’attirer des clientèles hors Québec et internationales.

DEC accorde une deuxième contribution non remboursable de 900 000 $ à l’organisme pour la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation interrégionale hors Québec de l’expérience Vivre le Saint‑Laurent, qui vise à faire connaître et à promouvoir la diversité et la richesse de l’offre touristique liée au Saint-Laurent ainsi que son accessibilité. Cette expérience est pilotée par Le Québec maritime, en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, et rassemble 14 organisations liées au tourisme autour d’une stratégie de commercialisation commune – une toute nouvelle façon de faire.