Investissements majeurs de 1,4 million pour la SADC du Kamouraska

Crédit photo : Suzie Boulet

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska a présenté un excellent bilan pour sa dernière année d’opération avec 1,4 million de dollars d’engagements financiers pour soutenir 81 projets dans son milieu.

Cette année, des sommes particulièrement importantes ont été investies afin de faciliter la relève d’entreprises et de soutenir les nouveaux entrepreneurs. Près de 1,1 million de dollars ont été déboursés en appui à 29 dossiers d’entreprises ou de jeunes promoteurs. Fait intéressant à noter, plus de 50 % de ce montant et de ce nombre de dossiers ont servi soit à assurer le transfert par l’acquisition d’entreprises ou à accompagner le démarrage de nouvelles entreprises, ce qui a contribué à renforcer la relève entrepreneuriale du milieu.

Uniquement cette année, le Fonds jeunesse aura pris des engagements totaux de 373 500 $. Ces résultats constituent une performance inégalée en cette année d’anniversaire des 20 ans d’existence de la Stratégie jeunesse. De plus, la SADC du Kamouraska était heureuse d’apprendre qu’elle se classe bonne première au chapitre des montants investis au Bas-Saint-Laurent depuis 1997.

La directrice générale, Mme Brigitte Pouliot termine donc son engagement professionnel à la SADC avec ces résultats stimulants et cette performance exceptionnelle. Elle quitte pour une retraite bien méritée avec le sentiment du devoir accompli, laissant derrière elle un organisme en excellente santé financière, une équipe de professionnels performants et dédiés à la cause du développement socio-économique du Kamouraska, ainsi qu’une relève compétente et expérimentée. Après 17 ans à titre de conseillère aux entreprises au sein de l’organisation, Mme Anik Briand accède au poste de direction générale.