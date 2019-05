Investissements de 600 000 $ à Saint-Pamphile

Crédit photo : Courtoisie

La famille Simard, propriétaire du 550 Halte Multi-Services/Boni-Soir/Harnois depuis avril 2000, confirme un investissement majeur à son commerce, soit 600 000 $.

Au départ, les propriétaires souhaitaient agrandir et rénover le dépanneur, mais l’augmentation des ventes d’essence depuis quelques années a mis à rude épreuve leur capacité de stockage. Il a ainsi été décidé d’investir au niveau des pompes. « À partir du 17 juin, nous procéderons à un remplacement complet des pompes et des réservoirs. Pour une durée de trois semaines, les ventes d’essence seront en arrêt, mais le dépanneur restera en fonction », indique Francis Simard.

Les trois distributeurs d’essence et le distributeur diesel haut débit qui seront installés accepteront les paiements électroniques et même le paiement sans contact. Des réservoirs double -paroi et des systèmes de sécurité électroniques assureront le contrôle des risques reliés aux déversements de produits.

Une autre phase prévoit d’ici cinq ans des rénovations au dépanneur.

Environnement

L’entreprise a aussi décidé de poser deux gestes pour se tourner vers l’avenir.

Ainsi, une pompe à lave-glace, rare en région, sera installée. Comme 25 millions de bidons de plastique sont utilisés chaque année au Québec, l’équipement permettra au client de remplir le réservoir de lave-glace du véhicule ou de réutiliser leurs bidons.

Une borne de recharge pour voiture électrique sera aussi installée, à même le réseau Circuit électrique d’Hydro-Québec.

« On est souvent perçus négativement parce qu’on vend de l’essence, mais pourtant on est des entrepreneurs comme d’autres qui font une marge assez limitée sur ce produit. On voulait se démarquer de la compétition comme cela, en offrant un meilleur service, le remplissage à lave-glace et la borne. On regarde vers l’avenir et le petit bout qu’on peut faire, on le fait », a dit M. Simard.

La halte accueille plusieurs clients locaux, des travailleurs et des gens de l’extérieur offrant un prix de l’essence de 8 à 12 cents en dessous compte tenu de la proximité des lignes américaines.