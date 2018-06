Investissement Québec et Desjadins Capital deviennent des actionnaires d’Amisco

Crédit photo : Maxime Paradis

Desjardins Capital et Investissement Québec deviennent des actionnaires-partenaires, avec la famille Poitras, de l’entreprise Amisco, véritable fleuron manufacturier de la Côte-du-Sud avec plus de 300 employés, dans ses usines de Saint-Pascal et de L’Islet. Amisco se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de meubles résidentiels. Ce manufacturier se démarque au sein de son industrie, notamment pour son modèle d’affaires innovateur, la qualité et la diversité de ses meubles, dont plus de 50 % sont vendus aux États-Unis.

« Comme entrepreneurs, nous sommes particulièrement fiers de compter maintenant sur des partenaires solides comme Desjardins Capital et Investissement Québec. Nous pourrons ainsi poursuivre notre croissance et assurer le rayonnement d’Amisco. L’ouverture de notre actionnariat à ces nouveaux partenaires nous réjouit puisque nous demeurons actionnaires et continuerons, avec l’équipe de direction, à gérer les opérations courantes, forte de la connaissance approfondie que nous avons du marché nord-américain », d’affirmer Réjean Poitras, président et chef de la direction d’Amisco.

« Notre plus grande fierté, c’est de voir le champion entrepreneurial qu’est AMISCO disposer de moyens pour poursuivre son expansion, tout en demeurant une propriété québécoise, de souligner Luc Ménard, chef de l’exploitation de Desjardins Capital qui a agi comme leader dans cet investissement. Concrètement, ce sont des centaines d’emplois qui sont maintenus dans la région de L’Islet et du Kamouraska. C’est aussi le savoir-faire hérité de la famille Poitras qui continuera de faire rayonner les produits innovants de cette PME fortement enracinée dans les communautés environnantes. »

« Amisco est un leader de son industrie et un fleuron pour L’Islet et Saint-Pascal. Sa performance est impressionnante : au fil des ans, elle a fait face aux nombreuses fluctuations économiques dans son marché, tout en maintenant sa productivité et son efficience. Elle a su se démarquer d’une concurrence internationale et entend encore innover pour entrer dans la quatrième révolution industrielle. Chez Investissement Québec, nous avons choisi d’y investir, car nous croyons qu’Amisco a tous les atouts d’un manufacturier innovant de classe mondiale », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d’Investissement Québec.