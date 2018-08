Investissement de plus de 3,4 M$ en infrastructures sportives dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Une aide financière totalisant 3 475 156,83 $ a été allouée à huit projets d’installations sportives et récréatives dans la circonscription de Côte-du-Sud.

Parmi eux, mentionnons dans Kamouraska-L’Islet la création d’un espace de jeux au parc Adélard-Lapointe de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (36 905,03 $), le gym d’escalade Cabouroc de Parvis Saint-Germain au sein de l’église de Saint-Germain-de-Kamouraska (361 301,34 $), la construction d’une patinoire couverte avec pavillon multifonctionnel et aménagement de jeux d’eau à Saint-Alexandre-de-Kamouraska (1 998 231,82 $), le réaménagement de la cour d’école de Saint-François-Xavier à L’Islet (3 325,00 $), le réaménagement de la patinoire extérieure de L’Islet (81 284,84 $) et l’aménagement d’équipements multigénérationnels à Saint-Pamphile (136 833,51 $).

« Le gouvernement s’est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs de la relève et de la population en général. Je suis très heureux de cette annonce, qui sera profitable pour toute la population de Côte-du-Sud, en plus d’ajouter une bonne dose de dynamisme dans ces communautés », d’indiquer le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin.