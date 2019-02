Une invention kamouraskoise pour les motoneiges maintenant en vente

Crédit photo : Courtoisie

Après plusieurs mois de tests et d’améliorations, l’avertisseur de circulation inventé au Kamouraska qui s’installe sur les motoneiges et qui permet d’alerter le conducteur quand il croise une autre motoneige ou une surfaceuse dans un sentier passe à la phase de commercialisation.

Près de 200 personnes l’ont essayé l’hiver dernier et quelques autres sur des quadsen été. Le produit, inventé et initié par Éric Dubé, Denis Gagnon et Denis Moreau, peut maintenant être acheté grâce à l’entreprise Surpro Industries qui le fabrique et le vend sur internet.

Le Posi-Trail est donc installé sur les motoneiges et permet de signaler la présence d’autres véhicules hors route, si l’autre motoneige ou la surfaceuse est munie du même appareil.

Des clignotants de différentes couleurs avertissent de la présence de ces derniers, mais aussi de véhicules d’urgence, par exemple. Une autre couleur indique si les motoneiges sont en mode convoi.

« Ce n’est pas un équipement de sécurité, c’est un équipement de détection. Tant que ce ne sera pas obligatoire sur tous les véhicules hors route, ce ne sera pas 100 % sécuritaire », a précisé Paul Ashby, vice-président aux ventes de Surpro Industries. L’outil se vend en ligne pour 217 $.

Obligatoire

L’objectif ultime est de rendre l’appareil obligatoire, ainsi seulement il pourra devenir un outil de sécurité. Des représentations politiques doivent donc être réalisées, entre autres après de la Fédération des clubs de motoneigistes et le ministère des Transports. La Fédération s’est dite au courant du projet-pilote, mais n’a pas pris position officiellement. On indique suivre la progression de l’appareil.

Denis Gagnon, l’initiateur du projet, a subi un accrochage avec une autre motoneige dans une courbe alors qu’il circulait dans un sentier il y a quelques années. Il estime que s’ils avaient eu le système en question, cette collision aurait pu être évitée.

Selon Denis Moreau, qui était là au tout début de l’invention, les gens qui en ont fait l’essai souhaitaient conserver l’appareil au terme des essais. 150 000 km ont été faits avec l’invention en instance de brevet, donc protégé pour au moins un an. Le tout reste à officialiser.

« On est rendus à la quatrième génération, il a changé légèrement, l’électronique a été renforcée, une antenne a été rajoutée. C’est un appareil super performant », a dit Paul Ashby.

La zone de détection de l’appareil Posi-Trail varie de 200 à 600 m selon le type d’environnement : champs dégagés, forêts denses, terrains surélevés ou en contrebas, obstacles, courbes, etc.

Les 160 personnes qui ont testé l’appareil auront un outil gratuit.