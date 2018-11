Un inventeur octogénaire se dévoile

Crédit photo : Maxime Paradis

Il habite la Résidence du Lys d’Argent à Saint-Pacôme depuis peu. M. Aimé Plourde pourrait très bien être un résident parmi tant d’autres. Pourtant, cet homme originaire de Saint-Antonin qui a passé plusieurs années de sa vie à Trois-Pistoles cumule des centaines d’inventions à son actif, dont des dizaines ont été brevetées au fil des ans. À 87 ans, cet ancien mécanicien qui ne se considère toujours pas à la retraite assure avoir la tête encore pleine d’idées.

Rares sont ceux qui osent parler de ce qu’ils ont réalisé, comme s’ils avaient peur de manquer d’humilité. Aimé Plourde, lui, n’a pas de gêne à raconter ses inventions. Non pas par manque de modestie, mais plutôt parce qu’il en est fier et que chacune d’entre elles a son histoire. Photos à l’appui, il nous explique comment il les a créées et comment il en a fait breveter une cinquantaine d’entre elles au fil du temps, au Canada et aux États-Unis. « Quand j’ai commencé, je devais avoir 6 ou 7 ans. J’avais développé des petites voitures à moteur à partir d’un cadran de la maison », raconte-t-il.

80 ans plus tard, ce n’est pas moins de 200 inventions qu’il estime avoir développées. Dans un article publié dans la revue de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, le journaliste Paul-André Ouellet en cite une douzaine, allant des patins à roues alignées à la suspension pour motoneige en terrains accidentés, en passant par un mécanisme de déplacement et de déversement des poubelles qui facilite aujourd’hui la collecte des ordures.

« Quand on invente quelque chose, c’est facile d’abandonner quand on commence à trouver que c’est trop compliqué. La clé, c’est de foncer la tête baissée. » – Aimé Plourde

Passe-temps

Malgré toutes ces bonnes idées, Aimé Plourde n’a jamais fait fortune. Ce n’était pas le but non plus. Pour lui, « patenter » était un passe-temps avant tout. Sa passion lui venait de son père et il l’a transmise à son fils qui habite Sainte-Anne-des-Monts et son petit-fils qui réside à Saint-Pascal. Commercialiser ses idées, ses inventions, ce n’était pas sa tasse de thé.

Néanmoins, il avoue avoir vendu deux de ses brevets à de grosses compagnies dans les années 70, Kawasaki et Yamaha. Il dit même avoir contribué à la réalisation du prototype de motoneige qui a permis la création de l’usine Moto-Ski à La Pocatière, aujourd’hui Bombardier Transport.

Encore des idées

Aujourd’hui installé à Saint-Pacôme, Aimé Plourde dit avoir la tête qui bouillonne encore d’idées. Installé dans un petit appartement de la Résidence du Lys d’Argent, il fait des croquis sur la table à dessin de son salon. Quand il veut bricoler, il se rend au garage de son petit-fils à Saint-Pascal.

Autrement, Aimé Plourde cherche simplement à inspirer d’autres inventeurs, qui comme lui, n’auront pas peur de se salir les mains dans le garage derrière la maison. « Quand on invente quelque chose, c’est facile d’abandonner quand on commence à trouver que c’est trop compliqué. La clé, c’est de foncer la tête baissée », conseille-t-il, bien sagement.