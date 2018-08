Interdiction d’arrosage à Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal informe les citoyens qu’un avis d’interdiction d’arrosage est mis en vigueur à compter d’aujourd’hui mercredi 15 août 2018 et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Le temps chaud et sec et le peu de précipitation reçue au cours de cet été 2018, nous oblige à imposer cette interdiction dans un but d’économie d’eau potable.