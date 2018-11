Inscriptions aux Paniers de Noël

Crédit photo : Courtoisie

Le temps des Fêtes approche à grands pas et c’est aussi une période de grand besoin. Cette année, Soupe au Bouton et l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC-ICI Montmagny-L’Islet annoncent l’arrivée des traditionnels paniers de Noël pour les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase.

Soupe au Bouton, l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet, accompagnées de la « gang impliquée » garantiront un réjouissant temps des Fêtes aux gens dans le besoin. En communiquant avec l’Équipe dès maintenant, et ce, jusqu’au 3 décembre, les personnes dans le besoin pourront s’inscrire pour un panier de Noël au (418)-358-6001 pour les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.

Des boîtes et des tirelires seront situées à travers les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damase dans le courant du mois de novembre afin de récolter des denrées non périssables et des dons monétaires qui seront remis sous la forme d’un panier de Noël, aux familles et personnes à faible revenu de ces trois municipalités.