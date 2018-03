Une initiative kamouraskoise inspire un engagement électoral

Crédit photo : Courtoisie

Inspiré par l’initiative « Enseigner le Kamouraska », le Parti québécois a proposé un engagement électoral pour développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers le territoire.

« C’est flatteur », admettait Charles Deblois Martin. Enseigner le Kamouraska, qui en est à sa quatrième année, a fait sa place et rallié ses partenaires que sont la Caisse Desjardins, la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et la MRC de Kamouraska.

« Le Parti québécois semble avoir plus accroché au niveau de la portion histoire, mais nous on va plus loin avec la forêt, l’énergie, l’agroalimentaire, l’insulaire, le patrimoine et les paysages ainsi que les bassins versants », ajoute-t-il.

Les expériences animées offertes en classe et les sorties dans des lieux de la région ont pour but d’accroître la connaissance et la fierté des jeunes à l’égard de leur territoire.

L’initiative avait aussi attiré l’attention d’autres MRC lorsque le projet a reçu en 2016 le prix Leadership municipal de la FQM.

« Le lancement de ces projets pilotes vise à offrir aux élèves de 2e et 3e cycles du primaire l’occasion de développer un attachement à leur région. L’apprentissage de l’environnement local, y compris historique, tel que nous le proposons, s’insérera dans le cadre des domaines actuels “Univers social” et “Science et technologie” ou dans le cours d’éducation à la citoyenneté que nous souhaitons mettre en place. Les écoles participeront aux projets pilotes sur une base volontaire d’abord, puis les activités seront étendues graduellement à l’ensemble du Québec. Ces activités seront déterminées selon les besoins et les réalités des milieux. Nous croyons que cette proposition aura un impact très positif sur la connaissance de l’identité et de l’histoire locale et régionale de nos jeunes », a exposé Carole Poirier du Parti québécois.