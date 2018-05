Une infirmière inspirante au Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

À l’occasion de la Semaine de la profession infirmière, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (ORIIBSLGIM), en collaboration avec les comités exécutifs des Conseils des infirmières et infirmiers (CECII) de la région, a souligné la contribution exceptionnelle de huit de ses membres par la remise d’un nouveau prix : Inspiration.

Ce prix reconnaît ces infirmières qui représentent une source d’inspiration quotidienne pour leurs collègues par leurs qualités professionnelles et leur esprit collaboratif.

En plus d’offrir des soins de qualité à la population, plusieurs infirmières et infirmiers de la région contribuent de façon significative à leur milieu de travail grâce à leur professionnalisme, à leur leadership et à leurs habiletés relationnelles.

Au Kamouraska, le prix a été remis à Mme Andrée Langelier.

« Avec le prix Inspiration, nous voulons mettre en lumière les infirmières et infirmiers de la région qui font une différence dans leur équipe de travail, et ce, sans distinction pour leur milieu de pratique ou leur niveau hiérarchique. À l’occasion de cette première édition, nous remettons un prix à huit femmes extraordinaires qui sont le reflet des valeurs fondamentales animant la profession infirmière », souligne Mme Deyna L’Heureux, présidente de l’ORIIBSLGIM. Ainsi, un prix par réseau local de services de santé et de services sociaux (RLS) a été remis entre le 7 et le 11 mai dernier.