Les Incroyables Comestibles s’installent à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Un nouveau projet de partage alimentaire pour et par les citoyens s’installe à Saint-Jean-Port-Joli saura certainement solutionner des problèmes actuels de la communauté de nature économique, sociale et environnementale.

C’est grâce à une concertation entre le Centre-femmes la Jardilec, Soupe au Bouton, la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la CDC ICI Montmagny-L’Islet que le projet Les Incroyables Comestibles a pu voir le jour à Saint-Jean-Port-Joli. Ce projet, déjà présent dans de nombreuses régions, consiste à placer des bacs potagers et des bacs surélevés qui seront accessibles à tous, où on y plantera des légumes et fines herbes. Il est possible de les retrouver au Centre communautaire Joly, à l’arrière du Centre-femmes La Jardilec et au Parc des Trois-Bérets et les bacs à partager seront identifiés à l’aide d’affiches.

Les Incroyables Comestibles est un mouvement d’initiative citoyenne visant une prise de conscience environnementale en plus d’une saine alimentation. Le partage et l’entraide se veulent deux valeurs qui unissent ce projet et, à cet effet, les légumes et les arrosoirs seront accessibles à tous. Ce sont des bénévoles qui s’occupent de la plantation et de l’entretien et toute personne qui le désire pourra récupérer ce dont elle a besoin, et ce, dans un esprit de respect et de convivialité.

Ce projet implantera une nouvelle dynamique dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, puisqu’un réseau d’entraide se formera certainement et des jeunes pourront assurément participer à cette belle initiative que se veut Les Incroyables Comestibles. En plus de promouvoir de saines habitudes de vie, il s’agit là d’une excellente opportunité d’éducation populaire en plus de permettre à certains utilisateurs de briser une forme s’isolement social.