Perte totale pour une résidence incendiée de Saint-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie

Une résidence de Saint-Alexandre située à l’intersection de la rue des Ormes et de la rue des Cônes est une perte totale suite à un incendie qui s’est déclenché dans l’entretoit, le jeudi 9 août en début d’après-midi.

Comme le mentionnait le directeur du Service de sécurité incendie Kam-Est, Robin Laplante, les pompiers de Saint-Alexandre n’ont pas tardé à intervenir sur les lieux après avoir reçu l’appel entre 12 h 10 et 12 h 15. « La caserne est située à environ 1 min de la résidence et on a eu un temps de réponse de 3 min 40 s À notre arrivée, le toit au-dessus de la cuisine s’était déjà effondré », expliquait-il.

L’intervention des pompiers a permis de contenir le feu dans les minutes suivant leur arrivée. Toutefois, vers 14 h 30, des pompiers s’affairaient toujours à éteindre les derniers nids d’incendie, s’il en restait, à l’intérieur de la résidence. À ce moment, la rue était toujours fermée à la circulation locale. « En raison des dommages causés par l’eau et la fumée, la maison est une perte totale », d’indiquer Robin Laplante.

Heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur de la résidence, à l’exception d’un chat qui a été sauvé par les pompiers. « Les propriétaires sont en vacances à l’extérieur de la région », de préciser le directeur. Par contre, deux pompiers ont été victimes d’un coup de chaleur lors de l’intervention. Ils ont été hospitalisés par mesure préventive.