Inauguration de la surface multisport à Rivière-Ouelle

Crédit photo : Courtoisie

La toute nouvelle surface multisport de Rivière-Ouelle, aménagée au cœur du parc municipal près de la salle du Tricentenaire, a été officiellement inaugurée le 16 février dernier.

Bien que l’infrastructure soit disponible depuis le début de la saison, le dévoilement officiel s’est déroulé dans le cadre d’une soirée « Disco patin » où toute la population était conviée.

Parmi les invités, notons la présence de Jean Dallaire, préfet suppléant de la MRC de Kamouraska et de Doris Gagnon, conseillère municipale de Rivière-Ouelle.

« Les aides financières du gouvernement du Canada et du Québec et de la MRC de Kamouraska nous ont permis de réaliser ce projet qui était sur la table depuis plusieurs années. Grâce à cet investissement, les Rivelois pourront profiter d’une bien meilleure glace pendant l’hiver et d’une toute nouvelle surface asphaltée le reste de l’année, pour pratiquer le basketball ou le hockey cosom. », indique monsieur Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle.

« Nous sommes convaincus que cela contribuera à rendre ce lieu encore plus attrayant et qu’il sera l’hôte de rassemblements pour la communauté et ce, pour petits et grands. Ce type d’infrastructures est un plus pour leur qualité de vie, en plus de maintenir la population active », de mentionner le préfet suppléant de la MRC, Jean Dallaire.

Cette infrastructure s’ajoute aux terrains de volleyball, de soccer et de pétanque déjà en place dans le parc municipal, à proximité de l’école des Vents-et-Marées et des salles communautaires. D’autres projets verront bientôt le jour dans ce secteur au cœur du village, toujours dans l’esprit d’offrir un environnement sain, dynamique et accueillant pour toute la population.

Notons que les gouvernements du Canada et du Québec ont investi chacun plus de 25 000 $ puisés à même le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales — Fonds des petites collectivités. La MRC de Kamouraska, via le Fonds de développement des territoires – Volet Amélioration des milieux de vie, a contribué au projet à la hauteur de 24 000 $. La Municipalité de Rivière-Ouelle a quant à elle investi près de 32 000 $ et le coût total du projet s’élève à 107 600 $.