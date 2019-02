Crédit photo : Courtoisie

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, et le maire de la municipalité de Saint-André, Gervais Darisse, ont procédé i à l’inauguration de la bibliothèque municipale et scolaire de Saint-André à la suite d’un réaménagement de ses locaux.

« L’inauguration de cette nouvelle bibliothèque municipale et scolaire, plus spacieuse et réaménagée à l’intérieur de l’école primaire, contribuera à la promotion de la lecture et de la langue française auprès d’une clientèle de tous âges. Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui permettra assurément de mieux desservir l’ensemble de la communauté de Saint-André », a mentionné la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy.

Auparavant située au deuxième étage de l’école primaire et accessible uniquement en circulant par les corridors de celle-ci, les travaux effectués l’automne dernier ont permis de déplacer la bibliothèque au rez-de-chaussée de l’immeuble et d’agrandir sa superficie de 30 mètres carrés, tout en facilitant l’accès aux lieux pour les personnes à mobilité réduite avec l’ajout d’une plateforme élévatrice et la construction d’une entrée indépendante.

« Les Andréens et les Andréennes peuvent être très fiers de ce nouvel espace de qualité dédié à la bibliothèque. Les abonnés actuels et futurs, ainsi que les élèves de l’école primaire, ont désormais à leur portée un lieu culturel d’apprentissage fonctionnel et moderne », a déclaré le maire Gervais Darisse. Mentionnons que la municipalité de Saint-André a investi environ 210 000 $ pour la réalisation de ce projet.

Pour Mme Micheline Rodrigue, responsable de la bibliothèque, les gens de Saint-André sont fiers du projet de rénovation : « Lorsque nous avons sollicité l’aide des citoyens pendant les travaux, une cinquantaine de bénévoles sont venus nous prêter main-forte. L’enthousiasme de la population envers ce projet est un gage d’avenir. »

Finalement, une œuvre d’art public menée à bien par l’artiste tourneure et sculpteure sur bois, Josée Bourgoin de Saint-André, sera exposée d’ici quelques mois à la bibliothèque. Intitulée l’ADN : mon héritage ce projet d’art participatif, réalisé dans le cadre d’ateliers parascolaires, mobilisera notamment les jeunes de Saint-André. Chaque enfant sera appelé à personnaliser une figurine en bois afin de créer une miniature de lui-même. À la toute fin, les figurines seront assemblées pour réaliser une sculpture monumentale.