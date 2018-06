Inauguration de la bibliothèque Anita-Boudreau

Crédit photo : Courtoisie

Saint-Joseph-de-Kamouraska a récemment inauguré la bibliothèque Anita-Boudreau, en hommage à cette femme engagée dans sa communauté.

M. Frédérick Toner, citoyen de Saint-Joseph-de-Kamouraska et époux de feue Mme Boudreau, a profité de l’occasion pour rappeler quelques faits saillants de l’arrivée du couple Toner-Boudreau dans la municipalité ainsi que de leurs différentes implications.

Lors de l’inauguration, en plus de l’enseigne extérieure, une plaque hommage rappelant la vie et l’œuvre de Mme Boudreau a été dévoilée. « Notre bibliothèque souligne ses 30 ans cette année. L’occasion était parfaite pour souligner le travail de ceux qui l’on fait naître, en particulier Mme Anita Boudreau qui en a été la responsable durant plus de deux décennies », de dire la mairesse, Mme Nancy St-Pierre.

