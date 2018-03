Des immigrants intéressés par le Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Une première délégation d’immigrants fraîchement arrivés à Montréal et désireux de s’établir au Kamouraska a été accueillie dans la région, les 21 et 22 mars derniers. Il s’agissait du premier séjour du genre organisé par le nouveau Service Accueil Kamouraska (S.A.K.) de SAE Kamouraska.

Une vingtaine d’immigrants, majoritairement des Africains, ont participé à cette première activité d’accueil en sol kamouraskois. Parmi eux, Djane-Kate Minkabu et Nadège Matunona, un couple dans la mi-trentaine originaire de la République démocratique du Congo. Elle, spécialisée dans la gestion, la vente et les achats, et lui, disposant d’une bonne expérience en informatique et en infographie, étaient coactionnaires d’une entreprise de communications au Congo. Ils ont vendu leurs parts afin de financer leur immigration au Canada, un rêve qu’ils chérissaient depuis plus de sept ans. « C’est le deuxième séjour en région que nous faisons. Nous sommes à la recherche de tranquillité », de confier Djane.

En effet, Djane et Nadège n’ont plus le goût des grandes métropoles. Au Congo, ils habitaient Kinshasa, une ville de plus de 10 millions d’habitants. Même si Montréal est cinq fois moins populeuse, ils ne voient pas la pertinence d’y rester à attendre des opportunités qui ne viennent pas. « C’est difficile d’y trouver de l’emploi dans nos domaines », précisaient-ils.

« À Montréal, nous sommes les uns sur les autres dans de grands bâtiments à attendre je ne sais quoi. » – Michel Kizungu

Même chose pour Michel Kizungu, 58 ans, originaire du Rwanda et au Québec depuis cinq mois à peine. « À Montréal, nous sommes les uns sur les autres dans de grands bâtiments à attendre je ne sais quoi », d’indiquer celui qui a notamment travaillé dans le domaine de la construction et qui a dirigé de nombreux chantiers dans son pays d’origine.

Réseauter

Si une partie de leur séjour consiste à leur faire une opération charme avec les plus grands atouts du Kamouraska, la motivation première de Djane, Nadège et Michel demeure l’emploi. La qualité de vie de la région est un plus, mais ils désirent avant tout travailler. « La première région où nous allons trouver du travail, c’est là que nous allons nous établir », de mentionner Djane. « Vous êtes tellement accueillant et généreux envers nous que mon seul désir est de travailler le plus rapidement possible pour redonner tout ce que vous m’avez offert depuis mon arrivée » d’ajouter Michel.

Cette activité d’accueil des immigrants a été tenue les 21 et 22 mars derniers. Organisée par le S.A.K., elle se déroulait en même temps que la semaine de l’emploi dans la région. Mentionnons qu’en plus d’une visitée guidée de la région proposée par la MRC de Kamouraska, cette vingtaine d’immigrants a pu participer à des activités réseautages à La Pocatière et Saint-Pascal. Ils ont également participé à la Foire de l’emploi au Kamouraska tenue le jeudi 22 mars au Centre Bombardier, avant de retourner à Montréal.