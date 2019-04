Immersion linguistique au Mexique

Crédit photo : Courtoisie

Des élèves d’espagnol de 5esecondaire de la Polyvalente La Pocatière ont vécu une immersion linguistique et culturelle à Cuernavaca, au Mexique, du 18 au 25 mars dernier.

Le partenariat entre le Colegio Williams et la Polyvalente date de 2016, et consistait jusqu’ici à jumeler des élèves mexicains et québécois pour faire de la correspondance. Cette année, les enseignantes Mme Rosalie Toussaint et Mme Daniela Calzada Nava ont décidé de pousser le projet plus loin en faisant un voyage-échange.

Les Québécois ont été hébergés dans les familles de leurs correspondants et ont vécu une panoplie d’activités organisées par le collège et les familles. Visite du site archéologique de Teotihuacan, excursion à la ville de Mexico et journée de cours avec le correspondant étaient au programme.

Les élèves ont été chaleureusement accueillis et sont impatients de les recevoir à leur tour du 29 avril au 6 mai pour leur faire découvrir la culture québécoise.