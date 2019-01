Crédit photo : Courtoisie

La Ville de La Pocatière convie la population pocatoise à sa grande fête hivernale « Ici on joue dehors! », le dimanche 3 février prochain, dès 13 h, au site récréatif.

En plus des activités de patinage et de glissade accessibles en tout temps, les participants sont invités à découvrir les nouveautés qui seront proposées : le réchauffement hip-hop avec l’École Destroismaisons, le mini-putt d’hiver et le rebondissant Défi Pentathlon.

Il y aura également une rencontre amicale avec les joueurs des Seigneurs de La Pocatière. Pour défier l’habileté des hockeyeurs, il faut s’inscrire au bureau des Services récréatifs, culturels et communautaires.

Il y aura également le Défi château de neige organisé par l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et, ainsi, courir la chance de remporter de nombreux prix. Il suffit de construire un château avec parents et amis, le prendre en photo et déposer le tout dans la section Participer à l’adresse defichateaudeneige.ca.

C’est donc un rendez-vous pour s’approprier l’hiver, le 3 février prochain, pour la 3e édition de l’événement Ici on joue dehors! Pour inscription à la rencontre des Seigneurs ou toute autre information, communiquez avec Mme Élisabeth Bercegeay au 418 856-2222, poste 2018.