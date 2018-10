Hydro-Québec encourage l’excellence de Benjamin Ouellet

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis des bourses à 29 étudiants-athlètes lors de la 21e édition du Programme de bourses Hydro-Québec présentée au Lion d’Or.

Trois types de bourses ont été octroyées : 19 bourses d’excellence académique soulignant des résultats scolaires dignes de mention, 9 bourses de soutien à la réussite académique et sportive encourageant la conciliation du sport et des études ainsi que 1 bourse de persévérance valorisant une attitude exemplaire lors de circonstances difficiles.

Benjamin Ouellet de Saint-Pascal a reçu une bourse de 2000 $ de Soutien à la réussite académique et sportive pour ses différents exploits : Record personnel de 4 min 55 s au 1500 m des Championnats canadiens, parmi les meilleurs au pays chez les 18 ans et moins, 2e parmi 130 coureurs au 3 km du Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup et 3e sur 115 participants au 5 km de la Course du Portageur en 2017 dans des épreuves pour les voyants. On l’a décrit comme positif et discipliné, qui apprend rapidement et jouit d’une grande force mentale héritée des obstacles qu’il a surmontés et des nombreuses opérations qu’il a dû subir. En raison de sa déficience visuelle, sa technique et son positionnement sont plus difficiles à parfaire, il y consacre donc beaucoup d’énergie avec l’aide d’un physiothérapeute. Il entend être parmi les trois meilleurs au pays d’ici trois ans, puis se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Après des études en communication au Cégep de La Pocatière et à l’Université Laval, Benjamin désire concilier sa carrière sportive et le métier de journaliste pendant quelques années.