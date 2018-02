Huit projets artistiques et littéraires à surveiller au Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques, les villes de La Pocatière, Matane, Mont-Joli, Rimouski et Rivière-du-Loup ainsi que les organismes intervenants, le Collectif régional de développement et Culture Bas-Saint-Laurent, annoncent les projets soutenus lors du deuxième appel prévu à l’Entente de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Les partenaires sont heureux d’annoncer un soutien de 115 400 $ à six artistes et deux organismes artistiques. Les créateurs qui reçoivent un soutien pour réaliser leur projet sont : Pierre Durette Valois (Causapscal), Mylène Fortin (Matane), Thomas Gaudet Asselin (Rimouski), Thomy Laporte (Rimouski), Nicolas Paquet (Saint-Alexandre-de-Kamouraska) et Geneviève Thibault (Matane). Pour les organismes, les projets de mobilité du Théâtre l’Exil de Rimouski ainsi que Vrille Art actuel de La Pocatière sont soutenus.

Rappelons qu’à l’occasion du premier appel de projets, douze organismes ont reçu un soutien totalisant 724 500 $ réparti sur trois ans. Le Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent est issu d’une entente conclue en 2016 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les villes et MRC partenaires. Un montant de 1 206 000 $ réparti sur 3 ans (2016-2019) a été investi afin de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Un dernier appel est à venir dans le cadre de cette entente en 2018.