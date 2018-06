Hôpital de La Pocatière : le service d’orthopédie maintenant offert par l’équipe de Rivière-du-Loup

C’est maintenant l’équipe d’orthopédistes de Rivière-du-Loup qui assurera les services en orthopédie pour La Pocatière, alors que c’était auparavant les orthopédistes de Montmagny.

Les cinq orthopédistes de Rivière-du-Loup maintiendront des services de consultation en orthopédie à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. Ceux-ci se déplaceront à La Pocatière en fonction des demandes. Au cours des dernières années, l’équipe de Rivière-du-Loup a connu de très bons résultats et les délais d’accès sont sous les cibles ministérielles, a précisé par voie de communiqué le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Selon le comité « Mes soins restent ici », le service offert par les orthopédistes de Montmagny était excellent, ils venaient toutes les deux semaines et voyaient entre 20 et 60 patients par jour. « Nous espérons que les orthopédistes de Rivière-du-Loup viendront aussi régulièrement, verront autant de patients et feront l’ensemble des suivis dans notre milieu. Nous espérons également que les chirurgies mineures se feront dans notre milieu. Le comité “Mes soins restent ici” restera vigilant afin de s’assurer du maintien des services en orthopédie », indique Marie-Ève Fromentin pour le comité.

Le CISSS se dit pour sa part persuadé que l’équipe assurera l’accessibilité et le maintien d’un service de qualité à la population du Kamouraska. D’ici au 1er septembre, une transition sera faite en collaboration avec les orthopédistes de l’Hôpital de Montmagny pour une prise en charge complète par l’équipe de Rivière-du-Loup, à l’automne. La clientèle déjà desservie par l’Hôpital de Montmagny pourra décider de l’établissement de son choix pour la poursuite du suivi médical.