Crédit photo : Courtoisie

Lors de son spectacle du 25 mars dernier, le Club de patinage artistique de Saint-Jean Port-Joli a présenté la 33e édition sous le thème : « Hommage à nos grands disparus ».

Lors de cette présentation, le maire, M. Normand Caron, a remis la subvention municipale au montant de 12 500 $. Le tout s’est déroulé au Centre Rousseau en compagnie de la présidente du comité du spectacle, Marie-Ane Pelletier.

Lors de cette présentation, la responsable des tests, Mme Kathy Milliard, a également remis à des patineuses un certificat, une épinglette Or et des fleurs pour avoir réussi un test Or. Aussi, un ruban a été remis aux jeunes patineurs du Patinage plus. La patineuse de l’année choisie par L’ACPARCNCA est Léane Lemelin-Bouchard. Un autre ruban a été remis aux patineuses qui ont réussi leur étape 4 au courant de l’année soit Virginie Boucher, Louanne Forget, Flora Duval, Éléonore Martel. Les rubans ont été remis par les entraîneurs du Patinage plus, Érika Lemelin et Kym Robichaud.