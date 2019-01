Des hockeyeurs pris dans la neige après Pascot

Crédit photo : Courtoisie

Des hockeyeurs de 13 à 16 ans de la région de Lanaudière ont dû être amenés par des policiers et des pompiers au centre communautaire de Saint-Germain après les finales du Tournoi Pascot à Saint-Pascal.

Les joueurs des deux équipes des Sphinx du Collège l’Assomption qui ont participé aux finales tentaient de prendre la route 132 pour retourner à l’hôtel de Rivière-du-Loup, à bord de leur autobus. Selon leur entraîneur Jean-François Jacques, la route 132 n’était pas encore fermée. Une fois la côte de la route de Saint-Germain passée, le conducteur de l’autobus, qui a gardé son sang-froid tout le long de la mésaventure, a dû s’immobiliser en raison du vent et de la neige.

« En dedans de deux ou trois minutes, il y avait des bancs de neige de quatre à cinq pieds si ce n’est pas plus de chaque côté de l’autobus. On ne pouvait plus ouvrir la porte », a dit l’entraîneur.

Des pompiers et des policiers à bord de quatre véhicules 4 X 4 sont venus les chercher et ont fait la navette pour les 29 jeunes et sept adultes, vers le centre communautaire de Saint-Germain.

« Les gars sortaient habillés avec des t-shirts comme cache-cous, car il ventait énormément. Il y en a qui stressait un peu, mais une fois au centre communautaire tout allait bien », a-t-il ajouté.

Des parents de joueurs avaient quitté en voiture quelques minutes avant et avaient réussi à se rendre à Rivière-du-Loup, ce qui avait aussi motivé leur décision de quitter à bord de l’autobus. « Les parents voulaient juste aider, certains voulaient venir nous chercher. Je ne pense pas qu’ils réalisaient qu’on était au milieu d’une grosse tempête et qu’il n’y avait rien à faire », a ajouté M. Jacques.

Les jeunes ont dormi sur des tables avec des manteaux et des sacs comme oreillers. Ils ont mangé des pizzas apportées par un résident. Ils se sont organisés une partie de baseball et ont dormi un peu avant de repartir lundi midi.