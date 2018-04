Hockey scolaire : Émile Alain de Saint-Pascal remporte le championnat provincial

Crédit photo : Courtoisie

Les 19 et 20 avril dernier se tenait la première édition du Championnat provincial scolaire opposant les équipes finalistes et championnes de la LHPS (Ligue de hockey préparatoire scolaire) et la LHIQ (Ligue interscolaire du Québec) dans les catégories M13, M16 et M18.

Dans cette dernière catégorie, les Panthères du Collège Marie-de-L’incarnation de Trois-Rivières ont remporté les grands honneurs. Émile Alain de Saint-Pascal s’aligne avec cette équipe depuis août 2017.