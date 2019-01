Hiverno-Maso, premier extrait du nouvel album de Joe Robicho

Crédit photo : Courtoisie

« On a pas le choix de faire avec. Ça devient une habitude. On n’a pas fondé le Québec plus bas en latitude. » Premier extrait du prochain album de Joe Robicho, de la région de L’Islet, la chanson Hiverno-Maso a été écrite entre les festivités de Noël et du Jour de l’An 2017.

On peut facilement ressentir l’influence des chansons écoutées par son créateur au cours de cette période festive et glaciale. Créée avant tout dans le but de donner une bonne attitude face aux longs mois de l’hiver, ce futur classique de la chanson québécoise est officiellement la première chanson de Joe Robicho à être envoyée aux stations de radio du pays.

La sortie sur la plupart des plateformes numériques du quatrième album de Joe Robicho est prévue pour le 15 avril 2019. Des lancements auront lieu le 12 avril au pub Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli, le 16 avril à Montréal au Verre Bouteille et à Québec à la Librairie Saint-Jean-Baptiste le 18 avril. Il s’agit d’un album entièrement réalisé à Sainte-Louise par Jonathan R. Bernier. Selon Joe Robicho : « C’est une grosse coche qui vient d’être atteinte en ce qui me concerne. L’instrumentation me ressemble vraiment et je me suis lâché totalement lousse dans la composition. Avant, je mettais un peu moins d’emphase sur la musique pour placer les paroles en avant-plan. Pour celui-ci, je n’ai négligé aucun aspect. »

Joe Robicho propose des chansons percutantes avec guitare effrénée, voix déchaînée et harmonica houblonné partout au Québec depuis 2015. Adepte de simplicité volontaire, il réussit à mettre le feu partout où il passe, et ce, sans artifices. Avec une participation à la 50e édition du Festival international de la Chanson de Granby et de nombreux spectacles en compagnie d’artistes bien établis, Joe est en voie de prendre sa place dans le paysage musical québécois pour y rester.