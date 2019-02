Un historien en résidence à la Seigneurie des Aulnaies

Crédit photo : Courtoisie

Cette année, la Seigneurie des Aulnaies célébrera en grand son 50eanniversaire de fondation. C’est lors d’une activité organisée par les Amis de la Seigneurie que la direction a dévoilé une partie de la programmation des célébrations.

Pour la première fois, un étudiant à la maîtrise viendra s’installer pour l’été à Saint-Roch-des-Aulnaies pour poursuivre ses recherches. Il s’agit de Félix-Antoine Têtu. Cette présence unique est rendue possible grâce à une étroite collaboration avec le département d’histoire de l’Université de Sherbrooke. Il explorera notamment le rôle du meunier comme agent seigneurial et son ascension dans la notabilité et le commerce du blé. L’historien en résidence présentera cinq conférences en Côte-du-Sud, de Montmagny jusqu’au Kamouraska, dont une au Café du Bon Dieu à Saint-Roch-des-Aulnaies. Les détails de ces conférences, les dates et les lieux seront dévoilés prochainement.

Par ailleurs, le maire de la municipalité de Saint-Roch des Aulnaies, André Simard, le président de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies, Éric Dufresne et les Amis de la Seigneurie ont procédé au dévoilement du logo et du slogan du 50e anniversaire de fondation de la Corporation touristique. Les célébrations se dérouleront sous le thème 50 ans de fier patrimoine. Le pétunia bleu (bleu Nouvelle-France, la couleur des premiers colons) sera la fleur associée aux célébrations du 50e. Elles seront offertes par la municipalité en mai lors de la journée de dons d’arbres et vendues aux Serres Caron à L’Islet.

D’ailleurs, le président de la Corporation, Éric Dufresne, demande à la population d’être solidaire et d’appuyer la Seigneurie des Aulnaies pour lui permettre de renforcer ce sentiment de fierté sur le territoire. Il invite les citoyens de partout en région à se procurer une carte de membre. De plus, une vaste campagne de don et de commandite est lancée présentement. La Seigneurie espère recueillir près de 10 000 dollars en don auprès du public en 2019 et plus de 20 000 $ en commandite auprès des entreprises de la région.

Aussi, le projet de restauration de la roue est un bel exemple de solidarité entre la municipalité, la Seigneurie et le milieu. La demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications progresse, mais lentement. Si les autorisations tardent, le projet risque d’être reporté à l’an prochain en raison des élections fédérales qui approchent.