Crédit photo : Courtoisie

La Société nationale de l’Est du Québec, membre du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), présente la thématique 2018 de la Fête nationale du Québec : « Histoire de héros ».

Cette année, la Fête nationale célèbre son histoire, ses racines et ses réussites en mettant sous les projecteurs celles et ceux qui ont fait progresser le Québec. Le visuel met en évidence la future génération de nos héros québécois. Proposant quatre affiches distinctes, la campagne met en lumière nos grands bâtisseurs, nos scientifiques astucieux et inventeurs, nos auteurs créatifs ainsi que nos cinéastes talentueux. Chacune des affiches présente une série de noms de personnalités qui constituent pour les Québécoises et les Québécois autant de modèles à suivre que de véritables inspirations pour le Québec d’aujourd’hui.

De plus, 2018 marque également le 70e anniversaire de notre fleurdelisé national et pour le souligner, la Fête nationale lui fait honneur sur l’une de ses affiches.

De toute évidence, les Québécois sont forts comme Louis, courageux comme Jeanne et inspirants comme Fred. Nous voulons célébrer ces qualités qui façonnent notre nation et qui attribuent à notre Québec ce côté héroïque.