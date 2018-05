Le Havre des Femmes souligne son 35e anniversaire

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de son 35e anniversaire, l’organisme Le Havre des Femmes conviait la population le samedi 5 mai à un 5 à 7 au Centre des Migrations de Montmagny. Plus de 50 personnes étaient présentes.

Des représentants du milieu gouvernemental, municipal, communautaire et public ainsi que la population de la région, qui appuie la cause de la violence conjugale, étaient présents. Au fil des ans, plusieurs femmes ont nourri l’organisation par leur passage qui est imprégné dans les murs de la maison. D’autres personnes y ont laissé leurs traces par leur soutien à la mission : enrayer la violence conjugale. Les intervenants continueront de travailler et de participer à une meilleure condition de vie pour les femmes et leurs enfants afin d’améliorer notre société.

Le Havre des Femmes est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants où l’on y offre en plus de l’hébergement, des services d’écoute, d’accompagnement, des services à l’externe, du suivi ainsi que de la sensibilisation dans différents milieux. Tous ces services sont gratuits et confidentiels.