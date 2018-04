Hausse d’environ 10 % du rôle d’évaluation à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Une cinquantaine de personnes ont assisté mercredi soir à Saint-Pascal à une présentation de la firme d’évaluation Servitech, au sujet du nouveau rôle d’évaluation qui n’avait pas été revu depuis six ans.

En moyenne, le rôle d’évaluation augmente de 10 %. Certains affichent des baisses et d’autres ont des augmentations plus marquées, comme c’est le cas pour les exploitations forestières, les terres agricoles et les îlots déstructurés, dont les terrains ont maintenant un potentiel de construction de résidences.

Cela faisait six ans que le rôle n’avait pas été recalculé. « C’est une possibilité pour les villes de 5000 habitants et moins et le conseil avait évalué qu’on ne prévoyait pas de fluctuations majeures », a dit Jean Langelier, directeur général.

Les variables pour calculer ces rôles d’évaluation ont été expliquées aux citoyens. On y apprenait, entre autres, qu’il n’y a évidemment pas que le coût de vente des maisons du voisinage qui permet d’établir une évaluation. « Il a aussi été indiqué que l’étude de marché inclut uniquement les ventes de gré à gré, c’est-à-dire qu’on ne calcule pas pour les faillites ou les ventes dans la famille », a dit Émilie Poulin, responsable des communications à la Ville de Saint-Pascal.

Suite à cette révision, rappelons que le conseil municipal a abaissé le taux de taxes résidentiel de 1,21 $ en 2017 à 1,10 $ en 2018 du 100 $ d’évaluation.

La prochaine révision pourrait être dans trois ans cette fois-ci. Le conseil municipal devra prendre cette décision prochainement. Il en coûte environ 100 000 $ pour mener une telle opération.

Les gens ont jusqu’au 30 avril pour contester.