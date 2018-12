Hausse de taxes de 1,58 % à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Pascal a adopté, lors d’une séance extraordinaire tenue le lundi 17 décembre dernier, son budget pour l’année 2019.

Le maire suppléant de la Ville de Saint-Pascal, M. Jean Caron, a d’abord présenté le budget de fonctionnement équilibré au montant de 7 025 697 $, pour ensuite passer en revue le budget d’investissement (programme triennal d’immobilisations). Le budget de fonctionnement comprend les dépenses et revenus annuels associés à la prestation des services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales. Quant au budget d’investissement, il permet de financer les projets d’immobilisations que la Ville prévoit effectuer pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social, et aussi améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain. Un montant de 4 610 457 $ a été prévu pour l’année 2019.

Parmi les faits saillants du budget, notons, entre autres, la réalisation du projet de modernisation du Centre sportif grâce à une aide financière confirmée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. De ce budget, il en résulte une légère hausse du taux de la taxe foncière de 1,58 %.