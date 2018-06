Crédit photo : Photo tirée du Facebook d’Harnois Groupe Pétrolier.

Harnois Groupe pétrolier investi à Saint-Jean-Port-Joli, dans la région de Chaudière-Appalaches, afin d’offrir une nouvelle halte routière moderne répondant aux besoins des automobilistes qui empruntent l’autoroute 20. La redéfinition du terrain, situé à la sortie 204, plus précisément au 701 de la rue de l’Église, s’inscrit dans la volonté de HGP d’augmenter son offre de service sur le territoire québécois.

Le site offrira aux voyageurs un dépanneur corporatif, six distributrices d’essence de bannière Esso, deux commerces de restauration rapide ainsi que deux bornes de recharge pour voitures électriques (une rapide et une de niveau 2). Les travaux sont commencés depuis peu, et l’ouverture est prévue pour la fin du mois de septembre. Ceux-ci ont été confiés à Kamco Construction, dont le siège social est situé à La Pocatière.

Le restaurant Subway, déjà bien implanté sur le site, sera déménagé à l’intérieur du complexe. Son design sera complètement revu pour cadrer avec la nouvelle image de marque de la chaîne de restauration rapide. Mentionnons qu’un service de commande à l’auto sera ajouté.

Une entente a également été conclue avec McDonald’s pour l’installation d’un restaurant et d’un service au volant.