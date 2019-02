Guylaine Tanguay prend le risque Elvis

Crédit photo : Photo tirée de Facebook

Elle ne se qualifie pas de « fan finie » d’Elvis Presley. Pourtant, elle décidé de monter un spectacle qui rend hommage à son répertoire. Opération casse-gueule? Pas pour Guylaine Tanguay qui a abordé le projet avec cette authenticité qui la caractérise si bien.

Si elle n’avait jamais visité Graceland il y a quelques années, Guylaine Tanguay n’aurait jamais eu l’idée de faire un spectacle en hommage à Elvis. Entre deux enregistrements à Nashville, elle s’était rendue avec son conjoint visiter la demeure du « king » à Memphis. « Il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient là pour visiter sa maison. Certains pleuraient. Son impact sur la culture populaire perdure encore aujourd’hui », mentionne-t-elle.

Après cette visite, Guylaine Tanguay a replongé dans le répertoire d’Elvis. « Je l’ai redécouvert », confie-t-elle.

« On a travaillé beaucoup avant. Je voulais être sûre que ça puisse fonctionner. Je reste une femme qui chante des chansons popularisées par un homme. Je ne voulais pas être dans l’imitation, ni que ce soit trop doux. J’ai ajouté un peu plus de mordant à mon interprétation et je fais ressortir un peu plus le côté rauque de ma voix. » – Guylaine Tanguay

Toutefois, l’idée de l’album et de la tournée n’est pas venue immédiatement. Comme elle dit, elle a pris le temps de « mûrir » le projet. « On a travaillé beaucoup avant. Je voulais être sûre que ça puisse fonctionner. Je reste une femme qui chante des chansons popularisées par un homme. Je ne voulais pas être dans l’imitation, ni que ce soit trop doux. J’ai ajouté un peu plus de mordant à mon interprétation et je fais ressortir un peu plus le côté rauque de ma voix », de résumer l’interprète.

Spectacle dynamique

Sorti au début de l’été, l’album 3764 Elvis Presley Boulevard n’a pas tardé à séduire. La tournée, elle, a débuté en janvier dernier avec quelques spectacles dans la région de Montréal. Lorsqu’elle s’arrêtera à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny, le 28 avril prochain, le spectacle sera plus que bien rôdé. « C’est une spectacle très dynamique, mais à la fois très bien adapté pour les salles », s’exclame-t-elle.

Sur scène, elle est accompagnée de quatre musicien multi-intrumentistes et de quatre danseurs. De plus, pour ce spectacle, Guylaine Tanguay avoue s’être fait un point d’honneur de permettre à tous ceux qui l’accompagnent sur scène de pouvoir prendre les devants et de briller comme ils se doivent. « J’ai imposé à mes musiciens de prendre les devants sur scène à plusieurs reprises pour briser la dynamique du band en arrière et de la chanteuse en avant. Je dirais que c’est inspiré de ce que Keith Urban fait dans ses spectacles. Au final, tout le monde se retrouve beaucoup plus impliqué dans le show. »

