Guy Nantel : Nos droits et libertés toujours d’actualité

Lancé en 2017, Guy Nantel reviendra présenter Nos droits et libertés prochainement à Montmagny. Un spectacle toujours d’actualité qui « brasse la cabane » et qui crée de « l’inconfort » par moment, de reconnaître l’humoriste.

Guy Nantel a toujours eu la réputation d’offrir des spectacles d’humour collés sur des thèmes récurrents de l’actualité. Nos droits et libertés n’échappent pas à ce qualificatif, et cela, deux ans après son lancement. « Quand tu sais que tu vas tourner trois ans avec un spectacle, je pense que tu n’as pas le choix de t’assurer que le message reste pertinent dans le temps. Dans le cas de mon précédent, Corrompu, quand on voit les histoires autour de SNC-Lavalin aujourd’hui, on comprend qu’on n’en est pas encore sorti », s’est-il exclamé.

« Les humoristes on se fait souvent taxer de dire des choses épouvantables, mais souvent, ça part d’une blague rapportée hors contexte par un spectateur sur les médias sociaux. » – Guy Nantel

Dans le cas de Nos droits et libertés, Guy Nantel avoue que la pierre angulaire du spectacle a été la liberté artistique. D’autres thèmes se sont greffés autour de ça comme la liberté religieuse, la liberté sexuelle, la liberté citoyenne, la liberté individuelle et même la liberté du Québec à décider de son avenir dans le cadre du projet souverainiste. « Les humoristes on se fait souvent taxer de dire des choses épouvantables, mais souvent, ça part d’une blague rapportée hors contexte par un spectateur sur les médias sociaux », de confier l’humoriste, qui n’en est pas à une controverse près.

D’ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, c’est un peu le même jeu qu’il a joué en produisant une vidéo devenue virale dans laquelle il rapporte des gags d’Yvon Deschamps datant des années 70 et 80, mais racontés à des passants au hasard, comme s’ils appartenaient en fait à des humoristes actuels critiqués pour leurs propos jugés par moment « déplacés. » « Je voulais aussi montrer que celui qu’on considère encore comme étant un génie de l’humour au Québec ne pourrait plus dire les mêmes choses aujourd’hui », déclare-t-il.

Une façon comme une autre de confronter les gens sur ces idées préconçues et ces façons de voir le monde que nous entretenons tous, selon lui. « La première tâche de l’humour est de faire rire, c’est sûr, mais après le gag, c’est important d’amener le spectateur ailleurs. Pousser la réflexion à un autre niveau, c’est un beau défi, mais aussi un plaisir », d’ajouter l’humoriste.

Voyez Guy Nantel en supplémentaire le 12 avril prochain, à la Salle Edwin-Bélanger.

Billets en vente au 1 866 641-5799 et sur adls.ca.