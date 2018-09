Guy Nantel à la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon entame sa programmation 2018-2019 avec le spectacle Nos droits et libertés de Guy Nantel, humoriste social numéro un au Québec, le samedi 22 septembre à 20 h.

Suite au récent succès de sa tournée Corrompu pour laquelle il a vendu plus de 125 000 billets, Guy Nantel est de retour sur scène avec ce nouveau spectacle. L’humoriste mise une fois de plus sur un style d’humour périlleux. Nos droits et libertés est un spectacle très étoffé dans lequel Guy Nantel va droit au but et tire à boulets rouges, d’un même souffle, sur les sujets les plus chauds.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.