Des guitares toujours en fête à L’Islet

Crédit photo : Éliane Vincent

Le parc Havre du souvenir sera l’hôte de la neuvième édition du festival Guitares en Fête L’Islet, les 30 juin et 1er juillet prochains.

La programmation concoctée par le comité organisateur fait cette année une place importante au jazz et au blues, avec des artistes reconnus et émergents. « On aime avoir des gens qui prennent leur envol, a affirmé Chantal Castonguay, présidente d’Arts et Culture L’Islet qui gère le festival. Tire le Coyote est passé ici il y a trois ou quatre ans et aujourd’hui, il fait un tabac ici et en Europe. C’est sûr qu’on n’est pas la cause de leur succès, mais on aime avoir l’impression de faire découvrir aux gens la nouvelle musique. »

Les amateurs de jazz auront l’occasion d’entendre le Carl Mayotte Fusion Quintet, qui propose un hommage au jazz fusion des quarante dernières années, de Chick Corea à Tribal Tech. Le groupe Des sourcils propose pour sa part un jazz manouche qui, selon Jocelyn Ouellet, directeur général d’Arts et Culture L’Islet, « n’a rien à envier aux Lost Fingers ».

Le blues sera également bien servi avec un hommage à Stevie Ray Vaughan par le SRV Tribute blues band. Les amateurs apprécieront le Jam rock Québec, qui réunira cette année une trentaine de musiciens sur le thème du blues rock des années 70 et 80.

Le reste de la programmation sera à saveur country-folk-indie, avec des prestations de Sébastien Landry, Harfang, ainsi que les Chercheurs d’or, la formation d’Isabelle Valois, originaire de Montmagny.

Ateliers et causeries

Durant les deux journées du festival, de midi à 18 h, le Salon de la guitare se tiendra sous le chapiteau. Quatre luthiers partageront leur talent et leurs réalisations avec le public. Des artistes locaux y présenteront aussi de l’artisanat, de la peinture et de la musique.

Notons également les matinées Café-histoire avec monsieur André Thibault, un passionné d’histoire autodidacte qui partagera avec les lève-tôt de nombreuses anecdotes sur l’histoire régionale de L’Islet.

Tout est gratuit

Le soutien financier de nombreux commanditaires permet d’offrir gratuitement l’ensemble de la programmation aux quelque 2000 visiteurs attendus sur le site. Le comité organisateur souligne l’importance des contributions volontaires, comme l’achat du macaron et des chandails souvenirs, pour assurer la santé financière de l’événement.

La programmation complète est disponible sur le site www.guitaresenfete.com. La page Facebook offrira des compléments d’information sur les artistes et la diffusion de captations en direct des spectacles. En cas de pluie, toutes les activités auront lieu sous les chapiteaux et à l’intérieur du Théâtre du Quai.