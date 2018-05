Guillaume Dufour portera les couleurs de Québec solidaire dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Les membres de Québec solidaire ont choisi Guillaume Dufour comme candidat solidaire dans Côte-du-Sud, lors de l’assemblée d’investiture qui s’est tenue à La Pocatière le 5 mai.

« Les élections générales de 2018 sont une occasion de faire connaître les idées et les solutions proposées par Québec solidaire. Dans Côte-du-Sud, nous avons été durement touchés par les politiques d’austérité du gouvernement libéral. Je suis certain que de nombreux citoyennes et citoyens partagent les mêmes préoccupations que nous pour le bien commun et la justice sociale et adhèrent par le fait même aux propositions solidaires », affirme Guillaume Dufour.

M. Dufour entend mener une campagne d’information et de mobilisation portant sur les enjeux qui sont chers aux gens de la Côte-du-Sud, dont le maintien de services de proximité, en santé et en éducation entre autres, ainsi qu’une meilleure gestion locale et régionale du développement.

Originaire de la Rive-Nord de Montréal, Guillaume Dufour habite la région de Kamouraska depuis 2012. Âgé de 39 ans et père de trois jeunes enfants, il enseigne la biologie au Cégep de La Pocatière. Agissant depuis 4 ans à titre de co-porte-parole pour l’association de Québec solidaire Côte-du-Sud, il s’est toujours beaucoup impliqué auprès d’organismes liés à la cause environnementale. Citoyen engagé, il croit fermement dans l’avenir de sa région d’adoption, d’où l’importance pour lui de prendre la parole pour le défendre.