Guillaume Dufour explique le plan de transition économique de Québec solidaire

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Le candidat de Québec solidaire dans Côte-du-Sud, Guillaume Dufour, croit que seul son parti parle « vraiment » d’environnement. Il a proposé jeudi en conférence de presse le plan de transition économique du parti, lié à l’environnement.

« On en parle peu ou si on en parle, c’est assez vide », a dit Guillaume Dufour, au sujet du thème de l’environnement dans la présente campagne. Il a expliqué que le parti qu’il représente veut proposer une solution globale : réduire notre dépendance au pétrole, l’électrification des transports (qui prendra plus de temps dans les régions), le transport interurbain nationalisé, ne pas faire le troisième lien dans la région de Québec et favoriser les circuits courts (production, transformation, consommation locale).

« Il est urgent de transformer notre économie pour sauver notre planète. Et il faut un plan global pour faire face au plus grand enjeu du 21e siècle, la lutte aux changements climatiques », a dit M. Dufour.

Il estime que les idées de Québec solidaire ont fait leur chemin durant la campagne. « On a démontré qu’on était un parti des régions. Nos mesures sont audacieuses, mais reconnues. Les gens commencent à regarder notre programme et le parti est vraiment bien structuré », a-t-il ajouté.

Selon QS, la transition permettra de développer l’expertise québécoise dans des domaines de pointe et de soutenir le développement économique dans les régions. L’utilisation des résidus agricoles et forestiers pour produire des biocarburants permettra de créer des emplois dans les régions qui vivent des ressources, a-t-il aussi précisé. Québec solidaire propose également la création de la filière du lithium, matière utilisée dans la fabrication des batteries.