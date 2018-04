Guillaume Dufour candidat à l’investiture de Québec solidaire dans Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Le co-porte-parole de Québec solidaire dans Côte-du-Sud, M. Guillaume Dufour, aspire à être candidat pour la formation de gauche lors du prochain scrutin provincial. Il est le seul candidat annoncé, pour le moment, à l’assemblée d’investiture prévue le 5 mai prochain.

Originaire de Lorraine sur la Rive-Nord de Montréal, Guillaume Dufour est un biologiste de formation et père de trois jeunes enfants. Âgé de 39 ans, il habite La Pocatière depuis 2012, année où il a commencé à enseigner la biologie au Cégep de La Pocatière. Par le passé, il a notamment travaillé chez Pêches et Océans Canada dans la région de Montréal et au sein du Conseil régional de l’Environnement de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Intéressé par la politique depuis toujours, il milite au sein de l’organisation régionale de Québec solidaire depuis maintenant quatre ans. « Je trouve important qu’on s’implique et qu’on défende les valeurs auxquelles on croit », de confier celui qui dit s’être toujours reconnu dans les valeurs progressistes de gauche prônées par son parti.

S’il est officiellement porté candidat pour Québec solidaire dans le comté, le 5 mai prochain, Guillaume Dufour compte bien contribuer à faire valoir sa formation auprès des électeurs de Côte-du-Sud. Ces derniers, comme plusieurs autres électeurs en région, considèrent le parti beaucoup plus près des préoccupations montréalaises que de leur quotidien. « Québec solidaire est un parti démocratique. C’est les membres qui élaborent le programme. Plus les gens des régions s’impliqueront dans le parti et plus le programme reflétera leurs préoccupations. La campagne électorale sera une belle occasion pour le rappeler et c’est aussi le souhait du parti, qui désire réellement faire élire plus de députés à l’extérieur de Montréal », concluait-il.