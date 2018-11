La Guignolée : une tradition remarquable

Crédit photo : Courtoisie

Cette année encore, L’Équipe en sécurité alimentaire (Soupe au Bouton-CDC) relance la Guignolée afin de perpétuer la tradition des Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damase.

Grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, du Club de hockey Pavage Jirico, des municipalités ci-haut mentionnées, de plusieurs partenaires du milieu ainsi que de la cohorte de citoyens impliqués, on peut dire que l’organisation repose sur des bases solides.

Le 2 décembre prochain, ce sera plus d’une centaine de troubadours qui sillonneront les routes et qui prêteront main-forte à la grande journée de la Guignolée des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert et de Saint-Damase. Les gens souhaitant s’impliquer lors de cette journée peuvent contacter Line Grenier au 418 358-6001.

Les Guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas de tempête.