Guichets automatiques : Desjardins refuse les idées de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise

La Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière maintient sa décision. Le guichet automatique de Saint-Roch-des-Aulnaies sera retiré et ne sera pas remplacé, malgré les propositions des maires de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise d’aider à payer le guichet et son entretien.

« On est conscients que ça ébranle, mais on est rendus là », a dit le président de la Caisse, Jacques Lavoie. Les propositions des maires, de tenir des soupers méchouis, d’utiliser les ristournes ou d’inciter le membership, n’ont pas été retenues par le conseil d’administration.

« On va continuer d’aider et d’accompagner les gens, comme pour aller sur Internet, on leur offre du support. On rembourse aussi le transport en commun pour aller à un autre centre de service, pour la période de transition », a aussi dit M. Lavoie.

Caisse mobile

Quant à la caisse mobile que veut déployer Desjardins dans la région, ce ne sera finalement pas pour tout de suite. « La seconde caisse mobile est toujours en tests opérationnels. Nous devrions être en mesure de la lancer officiellement avant l’été », a dit Richard Lacasse, porte-parole pour Desjardins.

La caisse mobile est munie d’un guichet et d’un espace de rencontre avec un conseiller qui peut ouvrir un compte et faire des transactions comme dans une caisse physique (REER, prêt hypothécaire, marge de crédit, assurance, etc.). Les équipements fonctionnent à l’aide de batteries rechargeables afin de réduire l’empreinte carbone de ce service de proximité.